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Сахоненко Любовь Владимировна
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0
Сахоненко Любовь Владимировна
Гастроэнтеролог
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22 кор. 4
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
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