Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Самченко Юлия Витальевна
6.0
0
Самченко Юлия Витальевна
Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Акушерство и гинекология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-акушер-гинеколог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Роддом краевой клинической больницы №1
Владивосток, ул. Пологая, 21Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ткачева
Елена Владимировна
Акушер-гинеколог
8.4
3
Записаться
Пуга
Дмитрий Петрович
Акушер-гинеколог
,
Гинеколог-хирург
,
Врач ультразвуковой диагностики
7.2
5
Записаться
Гаджирагимова
Луиза Гаджиевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...