Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Самодаева Екатерина Владимировна
6.0
0
Самодаева Екатерина Владимировна
Логопед
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Логопед
По запросу
Первичный приём детей
Логопед
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Дихтярь
Ксения Петровна
Логопед
6.0
0
Записаться
Ишпахтина
Галина Ивановна
Логопед
6.0
0
Записаться
Карпенко
Светлана Львовна
Логопед
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...