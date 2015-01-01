  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Савенкова Мария Александровна
Савенкова Мария Александровна
6.0
0

Савенкова Мария Александровна

Стоматолог
Стаж 3 года
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Новосибирский государственный медицинский университет, 2015 г.
  • Ординатура по детской стоматологии, 2015 - 2017 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Сона Плюс
Владивосток, ул. Пионерская, 1
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
Сона Плюс
Владивосток, ул. Фирсова, 3
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи