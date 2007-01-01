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Щербакова Галина Витальевна
8.4
8
Щербакова Галина Витальевна
Педиатр
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрия, 1985 г. окончания
Клиническая интернатура по педиатрии, ВГМИ, ДГКБ № 3, 1986 г.
Курсы повышения квалификации
ТУ "Актуальные вопросы детской гастроэнтерологии в практике детского врача", ВГМУ, 2007 г.
СЦ "Педиатрия", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
Владивосток, ул. Новоивановская, 2Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
8 отзывов
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