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Щербакова Наталья Вадимовна
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Щербакова Наталья Вадимовна

УЗИ-специалист
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, «Лечебное дело», 1987 г. окончания
  • Интернатура «Терапия» в Железнодорожной больнице г. Владивостока, 1987-1988 гг.
  • Интернатура «Функциональная диагностика» в 24 ИМС ТОФ, 1995 г.
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Курсы повышения квалификации
  • КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края, СЦ «Ультразвуковая диагностика», 2014 г.
  • ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, ПК «Функциональная диагностика», 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач ультразвуковой диагностики, Военно-морской клинический госпиталь ТОФ
  • Врач ультразвуковой и функциональной диагностики, МЦ "Диамед"
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Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Луговая, 63
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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