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  3. Щевлякова Оксана Петровна
Щевлякова Оксана Петровна
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Щевлякова Оксана Петровна

Рентгенолаборант, Медицинская сестра (брат)
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тридент
Владивосток, ул. Черемуховая, 22
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