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Щевлякова Оксана Петровна
6.0
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Щевлякова Оксана Петровна
Рентгенолаборант
,
Медицинская сестра (брат)
Стаж 29 лет
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Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тридент
Владивосток, ул. Черемуховая, 22
0 отзывов
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