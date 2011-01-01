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Семанив Михаил Иванович
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Семанив Михаил Иванович

Главный врач
Стаж 32 года
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
пер. Почтовый, 9
0 отзывов

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