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Семеновых Любовь Геннадьевна
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Семеновых Любовь Геннадьевна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 22 года
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Медико-профилактический факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Клиническая лабораторная диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач клинической лабораторной диагностики, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
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