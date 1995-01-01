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Семисотова Елизавета Файтелевна
6.0
0

Семисотова Елизавета Файтелевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1960 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
Владивосток, ул. Светланская, 38/40
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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