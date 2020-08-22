Гавриленко Анастасия Владимировна
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Инструктор адаптивной физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Специалист по детскому оздоровительному массажу и гимнастике, массажу и лифтингу лица. Специалист по биорезонансной терапии.
Работает по следующим направлениям:
- выявление наличия инфекции;
- выявление паразитов и своевременное избавление от них;
- выявление начальных и сформировавшихся изменений в органах и тканях;
- изготовление электронных копий гомеопатических средств (что очень актуально для гомеопатов);
- подбор дозировки и формы лекарственных средств;
- определение качественного анализа лабораторных показателей;
- определение и нормирование состояния энергетических центров (чакры);
- быстрое снятие болевого синдрома и передача органу сигнала с эталонным состоянием. Проведение биорезонансной диагностики - 3000 р., функция "Терапия" - 500 р. Массаж детский – 1100 р., массаж детский с выездом на дом 1500 р.
Работает по следующим направлениям:
- выявление наличия инфекции;
- выявление паразитов и своевременное избавление от них;
- выявление начальных и сформировавшихся изменений в органах и тканях;
- изготовление электронных копий гомеопатических средств (что очень актуально для гомеопатов);
- подбор дозировки и формы лекарственных средств;
- определение качественного анализа лабораторных показателей;
- определение и нормирование состояния энергетических центров (чакры);
- быстрое снятие болевого синдрома и передача органу сигнала с эталонным состоянием. Проведение биорезонансной диагностики - 3000 р., функция "Терапия" - 500 р. Массаж детский – 1100 р., массаж детский с выездом на дом 1500 р.
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Адреса и стоимость приёма
Доступен вызов на дом
Владивосток, ул. Бородинская, 30
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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