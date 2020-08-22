Гавриленко Анастасия Владимировна

Инструктор адаптивной физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Специалист по детскому оздоровительному массажу и гимнастике, массажу и лифтингу лица. Специалист по биорезонансной терапии.

Работает по следующим направлениям:

- выявление наличия инфекции;

- выявление паразитов и своевременное избавление от них;

- выявление начальных и сформировавшихся изменений в органах и тканях;

- изготовление электронных копий гомеопатических средств (что очень актуально для гомеопатов);

- подбор дозировки и формы лекарственных средств;

- определение качественного анализа лабораторных показателей;

- определение и нормирование состояния энергетических центров (чакры);

- быстрое снятие болевого синдрома и передача органу сигнала с эталонным состоянием. Проведение биорезонансной диагностики - 3000 р., функция "Терапия" - 500 р. Массаж детский – 1100 р., массаж детский с выездом на дом 1500 р.