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Серых Ольга Алексеевна
8.3
12
Серых Ольга Алексеевна
Андролог
,
Уролог
Стаж 27 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Асклепий
Владивосток, ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Андролог
По запросу
Уролог
По запросу
Асклепий
Владивосток, ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
Андролог
По запросу
Уролог
По запросу
12 отзывов
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