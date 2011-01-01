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Шацкова Тамара Михайловна
6.0
0
Шацкова Тамара Михайловна
Кардиолог
Стаж 43 года
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Кардиология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Парацельс
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
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Приморская краевая клиническая больница №1
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