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  3. Шапкин Петр Владимирович
Шапкин Петр Владимирович
6.3
1

Шапкин Петр Владимирович

Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 57
1 отзыв

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