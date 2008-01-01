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Шаповалов Алексей Сергеевич
6.1
2
Шаповалов Алексей Сергеевич
Хирург
,
Эндоскопист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Эндоскопия ", 2015 г.
Сертификат "Хирургия ", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Член Российского Общества Хирургов
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Комсомольская, 7
Консультация взрослых
Хирург
По запросу
Эндоскопист
По запросу
2 отзыва
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