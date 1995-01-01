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Шастун Юлия Аркадьевна
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Шастун Юлия Аркадьевна
Кардиолог
Стаж 22 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Детская кардиология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
Алёнка
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Кардиолог
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