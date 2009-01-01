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Шендель Наталия Викторовна
5.4
2
Шендель Наталия Викторовна
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2009 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва
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