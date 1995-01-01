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  3. Шерстобитова Ольга Валентиновна
Шерстобитова Ольга Валентиновна
6.0
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Шерстобитова Ольга Валентиновна

Спортивный врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Медико-профилактический факультет, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Спортивный врач
По запросу
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