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Шестера Надежда Владимировна
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Шестера Надежда Владимировна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57А стр. 1
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