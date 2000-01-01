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Шестопалов Евгений Юрьевич
6.0
0
Шестопалов Евгений Юрьевич
Главный врач
Стаж 22 года
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22
0 отзывов
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2
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