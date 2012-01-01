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Шестовская Татьяна Николаевна
6.2
1
Шестовская Татьяна Николаевна
Аллерголог-иммунолог
Стаж 31 год
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Специализация "Аллергология и иммунология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-аллерголог-иммунолог Диагностического отделения, Краевая детская клиническая больница №1
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
Владивосток, пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
1 отзыв
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