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  3. Шестовская Татьяна Николаевна
Шестовская Татьяна Николаевна
6.2
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Шестовская Татьяна Николаевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 31 год
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Специализация "Аллергология и иммунология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-аллерголог-иммунолог Диагностического отделения, Краевая детская клиническая больница №1
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
Владивосток, пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
1 отзыв

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