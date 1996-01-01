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Шевцова Елена Павловна
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Шевцова Елена Павловна

Лаборант
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, лабораторная диагностика, фельдшер-лаборант, 1996 г. окончания
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, лабораторная диагностика, квалификация - медицинский технолог, 2002 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", Владивостокский базовый медицинский колледж
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Владивосток, ул. Бородинская, 46/50
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