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  3. Шевлякова Ольга Александровна
Шевлякова Ольга Александровна
6.3
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Шевлякова Ольга Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 21 год
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специальность “Педиатрия”, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ПП по специальности «Ультразвуковая диагностика» г. Санкт-Петербург, МАПО, 2005г .
  • Ультразвуковая диагностика в педиатрии», г. Хабаровск, 2008 г.
  • «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии», 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Асклепий
Владивосток, ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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