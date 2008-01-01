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Шейкин Игорь Аликович
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Шейкин Игорь Аликович

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 35 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1983 г. окончания
  • ТГМУ, Мануальная терапия, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ "Восстановительная медицина", 2008 г.
  • ОУ "Мануальная терапия", 2015 г.
  • СЦ "Мануальная терапия", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Пушкинская, 55
Консультация взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Биомеханика.Мед
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
8 отзывов

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