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  3. Шейко Татьяна Геннадьевна
Шейко Татьяна Геннадьевна
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Шейко Татьяна Геннадьевна

Терапевт
Стаж 29 лет
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
Владивосток, ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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