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Шиганова Ольга Александровна
6.0
0
Шиганова Ольга Александровна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов
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