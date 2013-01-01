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Шилимова Ирина Николаевна
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Шилимова Ирина Николаевна
Акушер-гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Акушерство и гинекология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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