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Шлеманова Жанна Васильевна
6.0
0
Шлеманова Жанна Васильевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
Владивосток, ул. Первая, 4
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
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