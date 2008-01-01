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  3. Шокол Екатерина Валерьевна
Шокол Екатерина Валерьевна
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Шокол Екатерина Валерьевна

Хирург
Стаж 10 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-детский хиpуpг, Краевая детская клиническая больница №1, хирургическое отделение №1
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
Владивосток, пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Хирург
По запросу
0 отзывов

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