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Штембик Людмила Николаевна
6.0
0
Штембик Людмила Николаевна
Терапевт
Стаж 45 лет
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебное дело, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
пер. Почтовый, 9
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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