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Шуева Оксана Владимировна
6.0
0
Шуева Оксана Владимировна
Гематолог
Стаж 21 год / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Гематологиия", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-гематолог, Краевая детская клиническая больница №1
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
Владивосток, пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Гематолог
По запросу
0 отзывов
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