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Шульга Иван Васильевич
6.3
1
Шульга Иван Васильевич
Хирург
,
Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв
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