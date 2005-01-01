Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Шувалова Елена Леонидовна
6.0
0
Шувалова Елена Леонидовна
Кардиолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Кардиология", 2005 г.
Сертификат "Терапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ришко
Елена Юрьевна
Невролог (невропатолог)
,
Зав. отделением
6.3
1
Записаться
Дудедро
Елена Борисовна
Кардиолог
6.9
3
Записаться
Давыдова
Наталья Александровна
Педиатр
,
Зав. отделением
7.2
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...