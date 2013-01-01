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  3. Швальбойм Надежда Алексеевна
Швальбойм Надежда Алексеевна
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Швальбойм Надежда Алексеевна

Стоматолог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокское медицинское училище, Зубной врач, 1968 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Стоматология", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
Владивосток, ул. Суханова, 1
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
1 отзыв

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