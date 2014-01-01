Швальбойм Кристина Витальевна
Стаж 26 лет
Принимает детей
Разработала и получила авторское право на свою программу "Преображения 12 недель" с компьютерным обследованием и ведением пациента в динамике. Работает и принимает пациентов по набору веса, по питанию пациентов с различными заболеваниями, с детьми и больными сахарным диабетом.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Консультация взрослых
Диетолог
1500 р
Консультация детей
Диетолог
1500 р
Загрузка комментариев...