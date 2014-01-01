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  3. Швальбойм Кристина Витальевна
Швальбойм Кристина Витальевна
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Швальбойм Кристина Витальевна

Диетолог
Стаж 26 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1991 г. окончания
  • Профессиональная переподготовка, ТГМУ, Диетология, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Диетология, ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник Национальной ассоциации диетологов (НАДР)
Опыт работы
  • Врач-диетолог, Городской роддом
  • Детский диетолог, Детская краевая клиническая больница
  • Частная практика по диетологии
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Адреса и стоимость приёма
Здоровей-ка
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Консультация взрослых
Диетолог
1500 р
Консультация детей
Диетолог
1500 р
6 отзывов

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