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Шведова Татьяна Александровна
6.0
0
Шведова Татьяна Александровна
Физиотерапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов
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