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  3. Сидненко Вера Иннокентьевна
Сидненко Вера Иннокентьевна
6.1
2

Сидненко Вера Иннокентьевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Приморская, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва

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