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Сидненко Вера Иннокентьевна
6.1
2
Сидненко Вера Иннокентьевна
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Приморская, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва
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