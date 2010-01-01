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  3. Сидоренко Лариса Викторовна
Сидоренко Лариса Викторовна
5.7
1

Сидоренко Лариса Викторовна

Ревматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ревматология", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
1 отзыв

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