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Силко Татьяна Васильевна
6.0
0
Силко Татьяна Васильевна
Физиотерапевт
,
Зав. отделением
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Физиотерапия"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
Владивосток, ул. Полярная, 4
Консультация детей
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов
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