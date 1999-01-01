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  3. Симакова Ирина Александровна
Симакова Ирина Александровна
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Симакова Ирина Александровна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Сыктывкарский медицинский колледж, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование: Акушерское дело, Владивостокский базовый медицинский колледж, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
Владивосток, ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
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