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Симиохина Елена Станиславовна
6.0
0
Симиохина Елена Станиславовна
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1992 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Оториноларингология", ВГМУ
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-оториноларинголог, ЛОР-центр "Тонзиллор"
Врач-отоларинголог, КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №8"
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
Владивосток, ул. Вострецова, 4
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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