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  3. Симиохина Елена Станиславовна
Симиохина Елена Станиславовна
6.0
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Симиохина Елена Станиславовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1992 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Оториноларингология", ВГМУ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-оториноларинголог, ЛОР-центр "Тонзиллор"
  • Врач-отоларинголог, КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №8"
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
Владивосток, ул. Вострецова, 4
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
0 отзывов

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