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Симоненко Лариса Евгеньевна
6.9
3
Симоненко Лариса Евгеньевна
Стоматолог
Стаж 29 лет
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Информация о враче
Образование
Иркутский Государственный Медицинский Университет
Курсы повышения квалификации
ТГМУ г. Владивосток
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дентал Эффект
Владивосток, пр-т Океанский, 74А
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
3 отзыва
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