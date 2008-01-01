Син Денис Именович
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Раньше, стоматология была «ремеслом», сегодня она достигла степени «высокоточной науки». Оборудование и знания на сегодня дают все необходимое для высококачественного лечения стоматологических пациентов. С выходом в широкие массы дентальной имплантации, совершило переворот в восстановительной терапии пациентов.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 1А
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
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