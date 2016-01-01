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  3. Сиворакша Денис Алексеевич
Сиворакша Денис Алексеевич
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Сиворакша Денис Алексеевич

Онколог-маммолог
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, «Лечебное дело, 2016 г.
  • Интернатура ФГОУ ВО ТГМУ, Онкология, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования", "Иммуноонкология", 2019 г.
Участие в ассоциациях
  • член Ассоциации онкологов России (RUSSCO), Европейского общества клинической онкологии (ESMO) и Американского общества клинической онкологии (ASCO)
Опыт работы
  • 2018 года проходил стажировку в Dongnam Institute of Radiological and Medical sciences (DIRAMS), Онкологический центр, Пусан, Южная Корея
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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
По запросу
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