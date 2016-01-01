Сиворакша Денис Алексеевич

Проводит диагностику и лечение злокачественных (доброкачественных) новообразований кожи, включая меланому: дерматоскопия, иссечение пигментных и непигментных новообразований кожи любой сложности, в т. ч. с пластической реконструкцией дефектов. Занимается планированием комплексного лечения онкологических заболеваний, включающего все этапы оказания специфического лечения с привлечением смежных специалистов (проведение онкологического консилиума - Tumor board); В сфере деятельности также: химиотерапия, таргетная терапия, иммунотерапия, гормонотерапия любой сложности. Проведение системной терапии онкологических заболеваний согласно европейским и американским (NCCN, ESMO, RUSSCO) стандартам и протоколам. Подготовка к проведению химиотерапии. Восстановление после химиотерапии (весь комплекс сопроводительной терапии, включая Г-КСФ, переливание компонентов крови, интенсивная симптоматическая терапия); поддерживающая терапия в онкологии.