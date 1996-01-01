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Сиворакша Любовь Григорьевна
6.0
0
Сиворакша Любовь Григорьевна
Фтизиатр
Стаж 32 года / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
Хабаровский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Фтизиатрия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Владивосток, ул. Спиридонова, 15
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
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