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Сизикова Светлана Валерьевна
6.3
1
Сизикова Светлана Валерьевна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Докторъ Ольга
ул. Русская, 57Р
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв
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