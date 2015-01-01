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Скляр Лидия Федоровна
6.0
0
Скляр Лидия Федоровна
Гепатолог
,
Педиатр
,
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Инфекционные болезни", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заместитель главного врача по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
Владивосток, ул. Борисенко, 50
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