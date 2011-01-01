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Сковородин Николай Владимирович
6.0
0
Сковородин Николай Владимирович
Хирург
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22
АВИЦЕННА центр
Владивосток, ул. Ульяновская, 7
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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