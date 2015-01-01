Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Скурлатов Олег Эдуардович
6.2
1
Скурлатов Олег Эдуардович
Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1989 г.
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Оториноларингология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
Владивосток, ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Якимович
Эдвард Робертович
Лор (оториноларинголог)
8.1
8
Записаться
Лепейко
Юлия Борисовна
Лор (оториноларинголог)
6.9
3
Записаться
Комаров
Геннадий Дмитриевич
Лор (оториноларинголог)
9.8
13
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...