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Слаботская Раиса Викторовна
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Слаботская Раиса Викторовна
Терапевт
Стаж 30 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Специализация по психиатрии и медицинской психологии, ВГМИ, 1992 г.
Сертификационный курс повышения квалификации, ВГМИ, 1996 г.
Повышение квалификации по специальности "Терапия", ВГМИ, 2002, 2008 гг.
ТУ "Биорезонансная терапия", ВГМИ, 2002 г.
Обучение по теме "Диагностика заболеваний в традиционной китайской медицине", г.Владивосток, 2009 г.
Курсы повышения квалификации по БРТ "Артемида", 2013-2014 гг.
Еще 3
Участие в ассоциациях
Участие в международной конференции по биорезонансной терапии "Имедис", г. Москва, 2014, 2016 гг.
Опыт работы
Участковый врач терапевт, Поликлиника № 5, 1991-1998 гг.
Врач терапевт, ООО "Эдис", с 2002 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Эдис
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Семеновская, 3А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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